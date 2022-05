Jongeren met fysieke beperking maken zelf een dagje radio

Dat gebeurde niet toevallig deze week. Elk jaar rond de naamdag van de Heilige Dominiek Savio viert het centrum zijn Dominiek Savio Feest. “Het is één van de enige dagen in het jaar dat alle leerlingen, cliënten en medewerkers van de verschillende afdelingen elkaar ontmoeten”, zegt coördinator Arne De Jaegere. “Iedereen verkleedt zich, organiseert activiteiten en eet ’s middags gezellig samen op het kasteelplein. Thema dit jaar was een mix van Vlaamse kermis en festival.” Hoewel de meeste activiteiten in eigen groep plaats vonden, zorgde Radio Quindo on Tour toch voor de nodige verbinding. “Vijftien leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs mochten achter de micro plaatsnemen en zelf radio maken”, vervolgt. “Ze namen interviews af en een vliegende reporter bracht verslag uit op verschillende afdelingen. Op die manier hebben we ook onze oudste bewoner aan het woordkunnen laten, net als de nieuwe coördinerend directeur.”