Jonge uitvinders van Dominiek Savio onthullen emotiebot ‘Roberto III’: “Gevoelens kunnen soms moeilijk zijn”

De leerlingen van de Zwaluwklas van het Buitengewoon basisonderwijs van Dominiek Savio onthulden donderdag in de campus in de Westlaan een robot die ze helemaal zelf bedachten. Het robotje, dat Roberto III gedoopt werd, kan helpen emoties uiten en kan de kinderen troost bieden als ze het even moeilijk hebben in de klas.