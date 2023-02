In het spoor van Toon in de Gulden Zonne

Vijfde generatie van schoenma­kers­fa­mi­lie opent museum/bruine kroeg 't Schoekot: “Eerbetoon aan vader en een project dat ons dichter bij elkaar bracht”

Twee jaar lang investeerden de broers Jurgen (49) en Chris (53) Coudenys, respectievelijk zaakvoerders van Schoenmakerij Jurgen in Roeselare en kaasspeciaalzaak ‘t Caeshuys in Veldegem, hun vrije maandagen in het verbouwen van hun ouderlijke thuis in Veldegem. Ze openen er vrijdagavond ‘t Schoekot, een museum/bruine kroeg waar je met een lekker biertje in de hand kennismaakt met de stiel van het handmatig klompen en schoenen maken, een ambacht die al van in de 19e eeuw van vader op zoon wordt doorgegeven binnen de familie. “Een zesde generatie volgt er wellicht niet, maar met ‘t Schoekot kunnen we onze familiegeschiedenis toch verder laten leven”, zeggen Jurgen en Chris die ons meenemen terug tot in de tijd van hun overovergrootvader Felix Coudenys.