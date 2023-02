In dit bedrijf werken 55 koppels: “Pas toen een collega ons op de man af vroeg of we iets hadden, zijn we er voor uitgekomen”

Roeselare Roeselare geeft financiële steun aan slachtof­fers van aardbeving in Turkije en Syrië en roept op tot solidari­teit

De aardbeving in Turkije en Syrië laat niemand onberoerd. Ook in Roeselare willen inwoners op een of andere manier hulp bieden. De Stad roept haar burgers op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.