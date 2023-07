Huizenprijzen in Hooglede stijgen fors

Belgisch kampioene skateboar­den deelt gratis haar tips & tricks op Trax Skatepark

Skate jij straks samen met Lore Bruggeman? De Belgisch kampioene skateboarden trekt deze zomer naar de coolste outdoor skateparken van ons land en komt op woensdag 26 juli langs op het Roeselaarse Trax Skatepark. Dit in het kader van ‘Lore On Tour’. “Ik ga op tour om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met de good vibes van de skate community”, aldus Lore die afkomstig is uit Deerlijk. “Zowel beginners als skaters met ervaring zijn welkom voor een dag vol fun, tips & tricks. Ik heb er zin!” Zin om samen te skaten en te leren van de beste? Lore brengt alvast een rugzak bomvol skate-ervaring mee die ze volledig gratis deelt met alle geïnteresseerden. Ze is woensdag op het Roeselaarse skatepark aan de Traxweg 1 te vinden van 17 tot 19 uur waar Red Bull Big Bob ook voor passende beats zorgt. Inschrijven is niet nodig.