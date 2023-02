Huis van het Kind wil scholieren en lokale ondernemers samen brengen op Open Bedrijvendagen

Elf ondernemingen en handelaars uit Hooglede doen mee aan het project en zetten in april gratis de deuren open voor jongeren. “De bedrijven bepalen zelf hoe ze de dag invullen, maar jongeren zullen kennis kunnen maken met de werking van het bedrijf”, aldus schepen van Huis van het Kind Julie Misplon (Allen 8830). “Zo draagt Talent ft. Hooglede bij in hun mogelijke studiekeuze van de jongeren en wie weet helpen we hen op weg naar een leuke, uitdagende vakantiejob of zelfs naar een vaste job.” Daar houdt het niet op, want op zaterdag 4 maart kunnen alle jongeren van 16 tot 21 jaar in domein Vossenberg terecht voor een jobevent. Lokale handelaars of ondernemers kunnen zich er als potentiële werkgever kenbaar maken bij de jongeren en er worden ook workshops aangeboden.