Hoogleeds burgemeester Rita Demaré hangt eind dit jaar de sjerp aan de haak: “Kleinkinderen doen iets met een mens”

Rita Demaré was 28 jaar politiek actief in Hooglede-Gits, waarvan de laatste tien jaar als burgemeester. Die verantwoordelijkheid combineerde ze met het voorzitterschap van de raad van bestuur van de REO-veiling. Die laatste functie blijft ze wel uitoefenen. “De combinatie is niet evident”, zegt ze. “Veel vrije tijd heb ik niet. Bovendien ben ik ondertussen ook al drie keer oma geworden. En geloof me, kleinkinderen doen iets met een mens. Ik wil er zijn voor de familie en voor de kindjes, eigenlijk net zoals mijn grootmoeder er destijds ook voor mij was. Maar ik moet te veel weigeren. Zelfs als mijn kinderen me bellen kan ik vaak niet meteen opnemen omdat ik in een vergadering zit.”

Volledig scherm Rita Demaré samen met haar kleinkinderen Lotte (15 maanden), Odil (4 maanden) en Kato (3 jaar) © RV

De burgemeester maakte het nieuws zaterdagavond bekend op haar jaarlijkse Barbecue van de Burgemeester. Ze verwijst ook naar 2017, toen ze getroffen werd door borstkanker. Ze is ondertussen hersteld, maar de ziekte deed haar wel beseffen dat het leven eindig is. “Gezondheid is belangrijk en ik merk dat mijn lichaam af en toe wat rust nodig heeft. En het is nu dat ik er moet zijn voor de kinderen. Dus stond ik voor de keuze. Aanblijven tot aan de verkiezingen van 2024 of afscheid nemen en nu een nieuwe ploeg lanceren, die goed voorbereid richting verkiezingen kan trekken. Ik koos voor dat laatste. Het moment is nu.”

Grondig intern beraad

Zowel gemeenteraadslid Frederik Demeyere als schepen Arne De Brabandere waren kandidaat om Demaré op te volgen. Na grondig intern beraad viel de keuze op Demeyere. “Met Frederik zetten we de vernieuwing verder die eind 2021 ingezet werd met de schepenwissel van Rik Vanwildemeersch en Arne De Brabandere. Bovendien is Arne bijzonder sterk bezig als schepen. Het zou te jammer zijn om dat nu los te laten”, zegt de burgemeester daarover. De Brabandere is in het laatste jaar van de legislatuur wel schepen af. Dan wisselt hij van zitje met huidig gemeenteraadsvoorzitter Mieke Debergh (Allen 8830). Wie overigens in 2023 het vrijgekomen CD&V-zitje van Demeyere in de gemeenteraad zal innemen ligt nog niet vast.

Quote “Politiek betekent voor mij in de eerst plaats luisteren, nadenken en dan samen de handen uit de mouwen steken. Maar ik besef ook dat er veel werk op de plank ligt en dat er veel uitdagin­gen op ons af komen in de komende jaren. Frederik Demeyere

De toekomstige burgemeester van Hooglede-Gits werd in 2012 verkozen tot lokaal CD&V-partijvoorzitter en zit in de gemeenteraad sinds 2018. Ervaring als schepen heeft hij niet. Al heeft hij als directeur Erfgoed bij de Provincie West-Vlaanderen wel veel ervaring met lokale besturen. Hij is gehuwd met Nele Cloet en samen hebben ze drie kinderen, Nore (14-, Ferre (12) en Diete (8). “Politiek betekent voor mij in de eerst plaats luisteren, nadenken en dan samen de handen uit de mouwen steken. Maar ik besef ook dat er veel werk op de plank ligt en dat er veel uitdagingen op ons af komen in de komende jaren. Denken we maar aan de droogte en de zorg, maar ook en misschien vooral de financiën onder controle houden. Wat de partij betreft willen we met het oog op de verkiezingen bouwen aan een nieuw hoofdstuk, met nieuwe gezichten en nieuwe accenten.”

Lees ook

Volledig scherm Frederik Demeyere, Rita Demaré en Arne De Brabandere. Ook die laatste was kandidaat om Demaré op te volgen. © Sam Vanacker

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.