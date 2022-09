Hooglede zet schouders onder de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid

Zo organiseren LDC Zonder Zulle en Huis van het Kind op 5 oktober een gezamenlijke gezinswandeling van vier kilometer met opdrachten onderweg. Er zijn op woensdag en vrijdag yogasessies in Zonder Zulle, alsook een gratis workshop over piekeren en slaapproblemen op 6 oktober. In de bibliotheek kan je doorlopend veerkrachtige boodschappen achterlaten in willekeurige boeken en op 7 oktober is er in de foyer van De Gulden Zonne een Rockabily-avond met The Gambits. Het volledige programma is te vinden op www.hooglede.be.