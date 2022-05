Hooglede zet OCMW- en gemeentepersoneel in de bloemetjes

Roeselare Roeselaar­se en Britse leden van The British Torch of Remembran­ce verbroede­ren voor het eerst sinds coronacri­sis

Warme verbroedering afgelopen weekend in Roeselare. Voor het eerst sinds de coronacrisis uitbrak kon een delegatie van The British Torch of Remembrance, met zetel in Dover, de oversteek over het Kanaal maken richting Roeselare waar ze de leden van The British Torch of Remembrance Belgian Branch troffen. The British Torch of Remembrance organiseert al decennia een pelgrimage langs Vlaamse oorlogskerkhoven waarbij ze een eerbetoon aan de Engelse gesneuvelden van beide wereldoorlogen brengen. Het bezoek was de ideale gelegenheid om de vriendschapsbanden opnieuw nauwer aan te halen en de agenda’s op elkaar af te stemmen. Zo zal er een Roeselaarse delegatie de Belgian Day in Londen bijwonen. Met een verbroederingsmaal in restaurant De Ooievaar werd het Brits bezoek aan Roeselare afgesloten.

