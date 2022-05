Hooglede lanceert nieuw logo

Ardooie Ardooie haalt kleppers naar De Waterbek

Het Ardooise gemeentebestuur organiseert op vrijdag 15 juli een nieuwe editie van het familiefestival De Waterbek. Opnieuw pakken ze uit met een mooie affiche. Zo halen ze onder meer Camille Dhondt naar Ardooie. De West-Vlaamse, gekend van onder andere #LikeMe, is zonder twijfel de meest populaire artiest van het moment. Met haar solocarrière scoort ze de ene hit na de andere en haar liedjes uit de tv-programma’s The Masked Singer en Liefde Voor Muziek zullen deze zomer te horen zijn in De Waterbek. Daarnaast staat met Sam Gooris een echte sfeermaker op het programma. Het fenomeen met de strakke dansmoves zal het podium van De Waterbek onveilig maken met hits als ‘Gloria’, ‘Marijke’, ‘Laat Het Gras Maar Groeien’ en ‘Basket Sloefkes‘. De partyband Les Truttes passeerde in 2019 al in Ardooie. Wegens groot succes wordt de groep opnieuw naar De Waterbek gehaald, dit keer om hun 25-jarig bestaan te vieren. Als afsluitende act staat Ardooienaar en huis-DJ Dennis Cartier gepland. Naast artiesten op het podium, zet de organisatie ook in op kinderanimatie en sfeerelementen. De ticketverkoop start vandaag. Kinderen tot en met 12 jaar krijgen gratis toegang. Vanaf 13 jaar betaal je 12 euro voor een ticket. Alle info via www.dewaterbek.be.

29 april