Hooglede krijgt anderhalve hectare grond van kloosterzusters

Roeselare Gezocht: deelnemers voor kunstper­for­man­ce

Roeselare verwelkomt van zondag 16 oktober 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 de tentoonstelling ‘DeSign of the Times’. Die laat je designstukken uit de collectie van Frac Grand Large Hauts-de-France uit Dunkerque ontdekken. De expo wordt officieel geopend op 15 oktober in de inkomhal van CC De Spil met onder meer een kunstperformance van Nefeli Papadimouli. Het is de bedoeling een textielsculptuur van haar hand tot leven te brengen. Hiervoor worden tien deelnemers gezocht. Ervaring is niet nodig. Wil je graag meedoen? Dan is het belangrijk dat je je kan vrijmaken voor workshops op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 oktober, telkens van 15 tot 18 uur, in Ter Posterie langs de Ooststraat en op zaterdag 15 oktober van 15 tot 17 uur voor het optreden in De Spil tijdens de opening van de expo DeSign of the Times. Het is bovendien een voordeel dat je een beetje Frans of Engels spreekt en begrijpt want de Griekse kunstenares is het Nederlands niet machtig. Je kandidaat stellen kan via margriet.huyghe@despil.be.

19 september