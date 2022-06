Hooglede huldigt verdienstelijke sporters

Roeselare Infomoment toeganke­lijk­heid in RSL Op Post

De stad Roeselare organiseert op donderdag 23 juni een infomoment omtrent toegankelijkheid. Dit in RSL Op Post langs de Brugsesteenweg van 10 tot 12 uur. Tijdens het infomoment komen verschillende sprekers aan bod over onder andere het parkeerbeleid, de parkeerplaatsen voor personen met een beperking en de toegankelijke wandelroutes. Aansluitend wordt er een drankje aangeboden in het café in RSL Op Post. Deelnemen? Inschrijven doe je via samenleven@roeselare.be.

