Hitteplan doet smeren en hydrateren op speelplein Zoeber

Op speelplein Zoeber is het hitteplan van kracht. Niet alleen worden ouders gevraagd om een zonnehoedje of een petje te voorzien voor hun spruit, de kinderen worden ter plaatse ook om de twee uur ingesmeerd met zonnebrandcrème, terwijl er voortdurend bekers water uitgedeeld worden. “We delen ook ijsjes en watermeloen uit en hebben een extra schaduwtent opgezet”, zegt jeugdconsulent Arne Vangheluwe. “Ook de spelletjes passen we trouwens aan. We integreren water in de spelletjes en zoeken de schaduw van het speelbos op. Alles om een zonneslag te vermijden. Al hebben we de laatste jaren uiteraard wel wat ervaring opgebouwd met hittegolven. Bij code rood, als het veertig graden is, vinden alle spelletjes trouwens binnen plaats, maar zo ver zijn we nog niet.”