Hilde Crevits oefent mee tijdens lancering Beweegroute in Hooglede: “Elke stap telt. Eventjes bewegen kan een belangrijk verschil maken”

HoogledeVlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V), die net na anderhalve maand noodgedwongen rust terug aan de slag is , opende donderdag in Hooglede een Beweegroute. Daarmee gaf ze het startschot van een nieuwe campagne om de 217 bestaande Beweegroutes die dit jaar geopend werden in Vlaanderen in de kijker te zetten.

Het initiatief kadert in de beweegcampagne ’10.000 stappen: elke stap telt’, die vorig jaar afgetrapt werd. Daarmee willen het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Logo’s en het Agentschap Zorg en Gezondheid zoveel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen, ook mensen die minder sportief of minder tijd kunnen vrijmaken om te sporten. Hilde Crevits, voor wie het in Hooglede een blij weerzien was met haar voormalige woordvoerder en lokaal CD&V-schepen Arne De Brabandere (CD&V), hoort zelf ook bij die laatste groep.

Quote Ik zit elke dag minstens vier uur in de wagen van en naar Brussel, terwijl ik ook in Brussel vooral heel erg vaak zit. Maar even de benen strekken kan een belangrijk verschil maken.” Hilde Crevits

“Al dat zitten is verschrikkelijk”, aldus de minister. “Ik zit elke dag minstens vier uur in de wagen van en naar Brussel, terwijl ik ook in Brussel vooral heel erg vaak zit. Maar even de benen strekken kan een belangrijk verschil maken. Vaak proberen we bij lange zittingen eventjes te schorsen, zodat we een korte wandeling kunnen maken. Mens sana in corpore sano. Een gezonde mens in een gezond lichaam. Elke stap telt. Ik ben dan ook bijzonder blij dat dit soort initiatieven mensen actief aanzet tot meer stappen. We weten allemaal hoe belangrijk bewegen is. Maar toch doen we het nog steeds te weinig.”

Volledig scherm Philippe Paquay en Hilde Crevits onthullen het bord van de beweegroute in Hooglede © Sam Vanacker

Breed aanbod

Dat blijkt ook uit de cijfers. Slechts 64 procent van de volwassenen haalt de aanbevolen beweegnorm van 2,5 uur bewegen per week. Om dat cijfer op te krikken, werden lokale besturen het voorbije jaar aangespoord om ‘beweegroutes’ uit te werken. Het gaat om korte bewegwijzerde routes waarbij wandelaars onderweg via bordjes aangespoord worden om enkele oefeningen te doen. “Ondertussen hebben we al 217 Beweegroutes, verspreid over 90 steden en gemeenten", weet Philippe Paquay, administrateur-generaal van Sport Vlaanderen. “Het aanbod is heel divers. Zo is er de standaard beweegroute met oefeningen of de beweegroute voor gezinnen met kinderen, maar er is ook een voetgangerscirkel, waar minder mobiele wandelaars hun beweegdoel kunnen bereiken, en korte en lange stappenroutes waarbij het aantal stappen duidelijk wordt getoond. Het streefdoel is een fijnmazig beweegnetwerk creëren in heel Vlaanderen, dus er is nog wat werk aan de winkel.”

Volledig scherm in het park aan sporthal Ogierlande in Gits staan sinds mei enkele buitenfitnesstoestellen © JDC

Beleid

Hooglede was een van de eerste gemeenten met een beweegroute. Welzijnsschepen Dimitri Carpentier (Allen 8830) benadrukt dat gezondheid en bewegen al langer hoog op de agenda van het gemeentebestuur staat. “We geven onder meer yogasessies in het dienstencentrum, hebben een vloot e-bikes ter beschikking en plaatsten recent ook outdoor-fitnesstoestellen in het park in Gits. Ook met het Huis van het Kind werd ingezet op fysieke en mentale gezondheid met de ‘Warme William’-wandeling, terwijl er bovendien ook een ‘Bewegen Op Verwijzing’-coach paraat staat om mensen te helpen die meer willen bewegen.”

Volledig scherm sportfunctionaris Kristof Devriendt nam de gasten mee op sleeptouw. Hier worden de heupen even losgemaakt. © Sam Vanacker

Volledig scherm De route is ongeveer 900 meter lang en bewegwijzerd © Sam Vanacker

