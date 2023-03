Hilde Crevits maakt extra budget vrij om zij-instromers naar zorgsector te lokken: “Voorzieningen krijgen geld om nieuw personeel te begeleiden en coachen”

Kleine Brooklyn Delaere (4) verliest strijd tegen kanker: “We dachten dat hij genezen was, maar tijdens een controle bleek de tumor terug”

Brooklyn Delaere, het vierjarige zoontje van Hoogledenaar Ash Delaere, is vorige week in Chicago overleden na een lange strijd tegen kanker. Ash zette eerder verschillende acties op poten om de dure behandeling van de jongen te bekostigen. “Hij had gevochten als een leeuw en die vechtlust had geloond”, vertelt de ontroostbare vader. “Totdat...”