Hier vind je de eerste Big Bench van België: “Geniet van het unieke zicht op het heuvelachtige Hooglede”

Rumbeke AZ Delta gestart met bouw huisartsen­wacht­post en Zorgcen­trum na Seksueel Geweld op campus Rumbeke

Op campus Rumbeke van AZ Delta is deze week gestart met de bouw van de huisartsenwachtpost en het definitieve Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Beide gebouwen komen ter hoogte van de spoeddienst. De spoeddienst blijft tijdens de werken altijd bereikbaar. De huisartsenwachtpost is er voor patiënten die dringende medische hulp nodig hebben tijdens het weekend of feestdagen en zal vermoedelijk klaar zijn tegen eind oktober 2023. Het zorgcentrum na Seksueel Geweld is voorlopig nog te vinden in een tijdelijk onderkomen bij ingang Oost. Het definitieve zorgcentrum, achter de spoeddienst, zou eind mei 2023 in gebruik genomen kunnen worden.

