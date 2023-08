Heemkring Gits viert 25ste verjaardag met bloemlezing van artikels van Dom Tillo

Moordenaar van Sofie Muylle tegen zijn wil overge­bracht naar Roemeense gevangenis: “Hij had nog steeds een relatie binnen de gevangenis­mu­ren”

Alexandru Caliniuc (29), de Roemeen die Sofie Muylle (27) vermoordde op het strand van Knokke, is maandag overgebracht naar zijn thuisland. Belgische speurders begeleidden hem op het vliegtuig richting Boekarest, waar hij de rest van z’n straf zal moeten uitzitten. Volgens z’n advocaat is Caliniuc niet gelukkig met die overbrenging. En daar zit niet alleen de strafuitvoering in Roemenië, maar ook een opvallende liefdesaffaire in de Brugse gevangenis voor iets tussen.