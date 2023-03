Heel wat nieuwe toeristische troeven in de steigers in Hooglede: augmented reality op soldatenkerkhof en street art met dierensprookjes

Hooglede had vorig jaar de eer om de eerste Big Bench van België te onthullen en ook in 2023 krijgt de gemeente er enkele nieuwe toeristische troeven bij. Zo lanceert Vrijetijdspunt Trimard dit voorjaar een kunstige sprookjeswandeling en een virtuele tour op het Duits militair kerkhof, terwijl er sinds kort ook een nieuw oorlogskunstwerk ter ere van het verdwenen Ehrenfriedhof op ‘t Hoge staat.

Kunstwerk aan verdwenen Ehrenfriedhof Hooglede West

Aan het voormalige rusthuis ’t Hoge in de Hogestraat staat sinds kort een kunstwerk van Jean-Louis Muller, die vooral bekend staat om zijn gevlochten kunstwerken. Zo zorgde hij eerder op de flanken van de Kemmelberg voor een reeks gevlochten menhirs. “Het kunstwerk vestigt zo opnieuw de aandacht op de verdwenen Duitse begraafplaats Ehrenfried­hof Hooglede West”, weet cultuurschepen Frederik Sap (Allen 8830). “Ooit waren er in Hooglede zes militaire begraafplaatsen, al kozen we bewust voor ‘t Hoge omdat daar vroeger ook een veldhospitaal lag.” Nog in de loop van 2023 zullen er onder impuls van de provincie over de hele Westhoekregio 23 kunstwerken geplaatst worden op plaatsen waar ooit een Duitse begraafplaats lag, gewonden werden verzorgd of tramsporen soldaten bevoorraadden. Er worden vanaf 4 juni ook nieuwe fietsroutes gelanceerd die die werken met elkaar verbinden.

Volledig scherm Op de plek van het verdwenen kerkhof in Hooglede komt een werk van kunstenaarscollectief Jean-Louis Muller © Hooglede

Street art met dierensprookjes van Omer Karel de Laey

Op Erfgoeddag 23 april wordt de nieuwe kindvriendelijke kunst- en wandelroute ‘Op hazenpad’ gelanceerd. “Helemaal in lijn met het thema beestig zetten we de dierensprookjes van de 19de-eeuwse Hoogleedse dichter en schrijver Omer Karel de Laey in de kijker. Die negentien sprookjes, die in een kort boekje van zijn hand zijn verschenen en eigenlijk voor volwassenen bedoeld waren, werden herwerkt tot korte luisterverhaaltjes voor kinderen. Aan de haltes komen werken van de bekende Vlaamse streetartkunstenaar DZIA, die bekend staat om z’n dierentekeningen. Door een QR-code te scannen zullen kinderen er naar de verhalen kunnen luisteren.”

Volledig scherm In Vilvoorde is deze vos van DZIA te bewonderen © Marc Baert

Volledig scherm Hoogleeds dichter en sprookjesschrijver Omer Karel De Laey © Hooglede

Virtuele beleving op de Duitse militaire begraafplaats

Daar houdt het niet op. Bezoekers van de Duitse Militaire begraafplaats zullen vanaf 6 mei verwelkomd worden door Ida, een fictieve oorlogsverpleegster. Dat gebeurt in ‘Augmented Reality’. Die techniek bereikte eerder via onder meer Pokémon Go het grote publiek bereikte. De verpleegster zal als virtuele belevingslaag op de camerabeelden van je smartphone verschijnen en vier korte menselijke verhalen belichten die verbonden zijn met de Eerste Wereldoorlog. “Het gaat om vier verhalen van telkens drie minuten, die gebaseerd zijn op waargebeurde feiten”, aldus de schepen, die bijzonder trots is op het resultaat. “Het project zal de geletterdheid en de kennis over het militair kerkhof zeker ten goede komen. Ook omdat het zo laagdrempelig is. Verpleegsters waren vaak de laatsten die gewonde of zieke soldaten moed inspraken voor ze stierven. Ook de bezoekers zullen worden uitgenodigd om een laatste groet te brengen aan de gesneuvelden.”

Volledig scherm De Duitse militaire begraafplaats in Hooglede © Hooglede

Wandel- en fietsroutes en nieuw magazine

Tot slot zet Hooglede dit voorjaar ook de recent vernieuwde Vrijbosroute, die door Hooglede, Staden, Houthulst en Kortemark loopt, opnieuw in de kijker. Ook voor langeafstandswandelaars is er een nieuwe troef, want na de Grote Vijf-route die vorig jaar werd gelanceerd, is dit voorjaar de Via Brugensis aangepast. Die aanlooproute van 198 kilometer tussen Sluis en Arras, die richting Santiago de Compostella loopt, doorkruist voortaan Gits, tot aan de kerk en verder via Hoeve Ter Kerst. Begin april worden alle troeven van Hooglede gebundeld in een nieuw infomagazine, dat beschikbaar is bij Infopunt Trimard of op www.visithooglede.be.

Volledig scherm De Vrijbosroute doorkruist behalve Staden ook Hooglede, Houthulst en Kortemark © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.