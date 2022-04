Handig, met Moederdag in het vooruitzicht: haal eens bloemen uit automaat in Gits

GitsIn allerijl op zoek naar een boeketje of een leuk vaasje? Sinds deze week kan je daarvoor terecht bij de nieuwe bloemenautomaat van Vanallemeersch-Deraedt in de Leenbosstraat in Gits. “We willen mee zijn met onze tijd. En die tijd is veranderd door corona”, aldus zaakvoerder Marc Vanallemeersch (51).

In onze regio kan je nu al onder andere pizza, sushi en zelfs hamburgers uit de muur halen. Aan dat rijtje kunnen we nu voor het eerst ook bloemen toevoegen, dankzij Marc Vanallemeersch en Nancy Deraedt. De gekoelde automaat, die 27 vakjes van verschillende groottes telt, staat net naast de ingang van de zaak, op de plek waar vroeger (een deel van) de etalage was. Iedereen kan er dag en nacht bloemen kopen. Maar ook bestellingen die klanten via de webshop deden worden er geplaatst. Zo kunnen klanten hun bloemen ook buiten de openingsuren ophalen.

Volledig scherm 's Nachts zijn de vakken mooi verlicht. © RV

Zondag dicht

Die openingsuren zijn voor het eerst sinds de opening in 1993 aangepast. En daar zit corona voor iets tussen. “Tot op heden waren we altijd open van dinsdag tot en met zondagmiddag. Maar de voorbije twee jaar hebben Nancy en ik het erg druk gehad, terwijl we ook wat ouder worden. En het is belangrijk om te luisteren naar je lichaam. Daarom gaat de winkel voortaan op zondag dicht. Geen eenvoudige beslissing, want ergens voelt het alsof we onze klanten in de steek laten. Met deze automaat bieden we een oplossing. In Nederland zijn die trouwens al goed ingeburgerd.”

Quote Tijdens corona hadden de mensen nood aan contact en warmte, maar elkaar ontmoeten ging niet. Een bloemetje of een geschenkje was dan dé oplossing. Onze webshop floreerde Nancy Deraedt

Verkoop gestegen

Volgens Marc is het publiek klaar voor de nieuwigheid. “Toen corona uitbrak hebben we meteen een eigen webshop op poten gezet. Dat was meteen een succes. Geloof het of niet, maar in de voorbije twee coronajaren is onze verkoop zelfs flink gestegen. Nog altijd zetten we sterk in op die webshop.” Nancy gaat verder: “Tijdens corona hadden de mensen nood aan contact en warmte, maar elkaar ontmoeten was moeilijk. Een bloemetje of een geschenkje was dan dé oplossing. Onze webshop floreerde. Op dat pad gaan we nu een stapje verder.”

Volledig scherm Marc Vanallemeersch en Nancy Deraedt van de gelijknamige bloemenzaak in Gits bij hun nieuwe bloemenautomaat © Sam Vanacker

Positieve reacties

“Zonder corona had deze automaat er inderdaad niet gestaan”, vult Marc aan. “Maar door het succes van de webshop en op basis van positieve reacties van de klanten merkten we dat de mentaliteit van de mensen heel snel veranderd is. Men is er klaar voor. Een praatje maken in de winkel blijven we allebei heel erg belangrijk vinden, maar zowel de webshop als de automaat zijn een vorm van extra service voor de klanten.”

Naar aanleiding van de ingebruikname van de bloemenautomaat organiseert Vanallemeersch-Deraedt op zaterdag 23 en zondag 24 april een opendeurweekend. De zaak is het hele weekend geopend.

