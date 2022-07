Groep Gidts krijgt subsidie om kennis van Augmented Reality te delen met scholen

West-Vlaanderen Burgerplat­for­men reageren op Ventilus-eindrap­port met open brief: “Boven­grond­se verbinding maakt heel Europa kwetsbaar”

De West-Vlaamse burgerplatformen die zich al langer verzetten tegen een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding hebben een gezamenlijke open brief geschreven, waarmee ze reageren op het lijvige rapport van Ventilus-intendant Guy Vloebergh. De burgerplatformen noemen de opdracht van Vloebergh mislukt en blijven pleiten voor een ondergrondse verbinding. Opmerkelijk is dat ze ook aanhalen dat de wisselstroomknoop in Brugge heel Europa kwetsbaar maakt.

28 juni