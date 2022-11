Gratis archeologie-expo ‘Gif mo Goaze’ strijkt straks neer in Sleihage

De expo is een absolute aanrader, want er werden meer dan 170.000 zaken gevonden in de West-Vlaamse bodem. Onder meer 200 skeletten, 100 Romeinse brandrestengraven, verschillende grafheuvels uit de metaaltijden en tal van sporen van bewoning, over alle perioden heen. Dat alles werd onder impuls van de provincie samengebald in de reizende tentoonstelling. De eerstvolgende halte van de tentoonstelling is in Sleihage, want de gasleiding sneed ook Hooglede en Staden aan. Zo trof men op Stadenberg sporen aan van Romeinse bewoning, begraving en houtskoolwinning. Een unieke dolkkling uit het neolithicum kwam dan weer aan het licht in Sleihage en bij Vijfwegen groef men de restanten van een Duitse opslagplaats voor munitie uit WOI op.