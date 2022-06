Gitse handelaars lanceren spaaractie met ticket voor bedankingsfeest als prijs: “Onze klanten verdienen een feestje”

“Eigenlijk zochten we een originele manier om onze klanten te bedanken voor de trouw in wat toch wel twee moeilijke coronajaren geweest zijn”, steekt Marc Vanallemeersch van wal. “Daarom trakteren we hen op een feestje. Tussen 1 juli en 30 september loopt er een spaaractie, waarbij je per aankoop van 5 euro bij een van de acht deelnemende handelaars een stickertje krijgt. Wie tachtig stickers verzamelt, heeft een volle kaart en meteen ook een toegangsticket tot het feest, dat op de tweede zondag van oktober zal plaatsvinden.”

Wedstrijd ‘jeansbroekhangen’

Bij dat feest, dat bewust na het zomerverlof gepland staat, worden de klanten stevig in de watten gelegd. “Onze klanten verdienen een feestje. We zorgen voor een aperitiefje met wat tapas, er zijn pannenkoeken met koffie en er staat beenhesp op het menu. Bovendien zijn er ook twee gratis consumpties inbegrepen. Daar houdt het niet op. We zorgen ook voor kindergrime en andere randanimatie. Zo zal iedereen kunnen deelnemen aan een wedstrijd ‘jeansbroekhangen’, waarbij de deelnemers om ter langst aan een jeansbroek moeten blijven hangen aan de vorken van een heftruck. We mikken op zo’n 250 aanwezigen voor het eigenlijke bedankingsfeest, waarna we vanaf 18 uur de deuren open gooien voor iedereen, met het oog op een stevige afterparty.”