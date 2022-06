Gits krijgt terug een eigen supermarkt dankzij Geert Vandecapelle, zoon Victor (26) en boezemvriend Lukas (28): “Wachten tot na de rioleringswerken was geen optie”

Geert (55) is afkomstig van Oostnieuwkerke en opende twaalf jaar geleden zijn eerste Proxy Delhaize in Staden. Twee jaar geleden opende hij ook een winkel in Langemark en aan dat rijtje wordt Gits straks toegevoegd. “Je krijgt niet zo vaak de kans om een nieuwe zaak op te starten en Gits konden we niet links laten liggen”, zegt hij. “We krijgen zelfs regelmatig Gitsenaars over de vloer in Staden. De locatie is absoluut een troef, zeker aangezien we straks vanuit onze grootste winkel in Staden zowel Langemark als Gits kunnen bevoorraden. Onderling zullen de drie winkels elkaar bovendien versterken, omdat we grotere hoeveelheden kunnen aankopen. De administratie blijft trouwens centraal gebeuren in Staden, zodat de mensen in de winkels in Gits en Langemark zich volledig op de klanten en de producten kunnen focussen. Zo hoort het ook.”

De eigenlijke uitbating van de winkel in Gits zal gebeuren door Lukas Anseeuw (28) en Victor Vandecapelle (26). Die laatste is de zoon van Geert. “Victor is net afgestudeerd. Hij heeft ervaring zat, want hij werkt al sinds zijn veertiende regelmatig mee in Staden, terwijl Lukas ondertussen ook al een tijdje meedraait. Hij is destijds als onze allereerste jobstudent gestart en heeft er ook net een opleiding op zitten. Ik heb het volste vertrouwen in hen allebei.”

“Enig nadeel in Gits is dat de oppervlakte beperkt is, terwijl we wel een volwaardig supermarktaanbod willen bieden, met een eigen beenhouwerij en bakkerij. De stockageruimte is echter klein, waardoor je eigenlijk voortdurend de rekken moet aanvullen. Maar dat is niet onoverkomelijk, zeker niet voor harde werkers als Lukas en Victor. Het voordeel van een kleinere winkel is dat je ook meer persoonlijk contact hebt met de klanten en dat dragen we hoog in het vaandel. Zo werden onze winkels in Staden en Langemark vorig jaar zelfs nog verkozen tot klantvriendelijkse Proxy van België.”

De werken aan het oude gebouw in de Nieuwplaats zijn ondertussen volop bezig. “Het is een oud gebouw, dus een totaalrenovatie was de enige optie”, gaat Geert verder. “We zorgen voor een nieuwe riolering, nieuwe vloer, nieuwe koeling, alles. Tegen donderdag 13 oktober willen we openen. Of de geplande rioleringswerken in Gits geen roet in het eten gooien? (in de loop van 2023 zijn er grootschalige rioleringswerken gepland - nvdr.) Tja. Ik kan niet ontkennen dat dat een nadeel wordt. Tijdens de werken zullen we niet anders kunnen dan tijdelijk sluiten, want de winkel bereiken zal onmogelijk zijn als de straat open ligt. Maar wachten tot na de werken was geen optie. We wilden Gits niet nog langer laten wachten. Gits is een dorp dat duidelijk leeft en daar willen we graag een steentje aan bijdragen.”

