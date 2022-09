Gezinsbond organiseert ontbijt

Lichtervelde/Gits Gedrogeer­de bestuurder vlucht voor politiecon­tro­le, maar doet zichzelf de das om

De politie van de zone Regio Tielt heeft zaterdagnacht een automobilist gesnapt die in Lichtervelde tegen hoge snelheid voorbij een politiecontrole was gereden. In Gits reed hij tijdens zijn vlucht zijn twee voorbanden kapot, waardoor hij zijn wagen moest achterlaten.

27 september