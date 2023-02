Gezinsbond organiseert bouwfestijn met Lego

Livios 38% van woningen heeft EPC-label E of F: dit moet je weten over de renovatie­plicht tegen 2028 (en deze premies zijn er)

Nieuwe eigenaars van een woning met een EPC-label E of F zijn sinds 1 januari verplicht om de woning energetisch te renoveren tot ze minstens over een energieprestatiecertificaat D beschikt. Ze krijgen daarvoor vijf jaar de tijd, tot 2028. In Vlaanderen gaat het om 38 procent van alle energieprestatiecertificaten. Bouwsite Livios overloopt wat je moet weten.