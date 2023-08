Galacon­cert in Oekense Sint-Martinus­kerk

Cultuurwerking Oekene Inviteert pakt op donderdag 14 september uit met de ‘Oekener Festspiele’, een galaconcert in de Sint-Martinuskerk. Het wordt een ‘concerto italiano’ waarbij het Orkest La Chapelle Sauvage onder leiding van Karel De Wilde de Italiaanse passie, virtuositeit en bravoure van Vivaldi, Marcello, Albinoni, Frescobaldi, over Puccini en Cardillo tot en met Einaudi, Morricone en Respighi vertolken. Tickets, inclusief receptie met de uitvoerders, kosten 25 euro en wie jonger is dan 25 jaar of een vrijetijdspas heeft, betaalt 12 euro. Reserveren doe e doorhet juiste bedrag over te schrijven op rekening van vzw Collectief ‘De LINK’ BE72 7310 3026 8116. Vermeld hierbij ‘14/09 + aantal personen + je e-mailadres’. Overschrijven kan tot en met vier dagen voor de concertdatum, nadien kan je reserveren per mail naar oekeneNV@live.be. De tickets worden klaargelegd aan de inkom. Om er een echt galaconcert van te maken wordt er gevraagd om een feestelijke outfit aan te trekken.