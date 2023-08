Nieuw hangmatten­park Vijverkaf­fee valt in de smaak

De achtste editie van het Vijverkaffee in Lichtervelde is vrijdag gestart. Meer dan ooit zet de tiendaagse zomerbar aan Papes Putten in op kinderanimatie. Zo is onder meer een nieuw hangmattendorpje, een avonturenparcours en een circusarena te vinden.