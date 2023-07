Torhout maakt publici­teit voor vernieuwde stadskern met actrice Maaike Cafmeyer

Shoppen in Torhout? #kpeisetwel! Dat is de klemtoon van het filmpje met actrice Maaike Cafmeyer dat de stad Torhout lanceerde. De stadskern is helemaal vernieuwd en dat mag iedereen weten.