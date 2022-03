Gemeenteraad zet licht op groen licht voor heraanleg dorpskom en eenrichtingsverkeer in Gits

Gits Keramieka­te­lier Kadeo krijgt ‘Handmade In Belgium’-la­bel van Unizo

In keramiekatelier Kadeo in Gits prijkt voortaan een ‘Handmade In Belgium’-label. Het atelier van Katleen Deprez in Bergdal is gespecialiseerd in de ambachtelijke creatie van borden, tassen en schalen, maar ook urnen worden er heel vaak gemaakt. “Het is belangrijk dat een urne een eigentijds decoratiestuk is dat past in het interieur”, zegt Katleen.

25 maart