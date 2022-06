Gemeentelijke basisschool Hooglede heet voortaan ‘WonderWijs’

De school denkt al heel lang na over een nieuwe naam. “Onze roepnaam ‘Geho’ klinkt aanstekelijk en simpel, maar eigenlijk is dit een afkorting zonder inhoud of betekenis”, legt directrice Annick Cornette uit. “Zelf raakten we er niet uit, dus vroegen we om raad bij ons schoolbestuur en schepenen Dimitri Carpentier, Julie Misplon en Frederik Sap gingen aan het brainstormen. In maart 2021 al kozen we een naam, maar aangezien we dat door corona niet konden vieren, hebben we die naam nog lange tijd geheim moeten houden.”