Gemeente hoopt 250.000 euro te kunnen besparen met energiemaatregelen: “Meerkost voor energie geraamd op 1 miljoen euro”

Verwarmingsketels massaal vervangen

Daar stopt het nog lang niet. Recent werden de verwarmingsketels in de Atalantahal, in jeugdhuis De Vlinder en in het politiekantoor vernieuwd of vervangen. De komende weken worden ook de ketels in het gemeentehuis in Gits, het JOC in Hooglede en in het Sociaal Huis in Hooglede aangepakt. In het cultureel centrum in Gits zal de verwarming met een nieuwe sturing worden uitgerust en waar mogelijk zullen TL-lampen vervangen worden door leds. Voorts krijgen alle locaties van de buitenschoolse kinderopvang, de Gulden Zonne, de technische dienst en de Sleedoorn op Sleihage in de komende maanden zonnepanelen.