Gemeente Hooglede neemt War Lace in ontvangst

Opsporing verzocht: wie heeft vermiste Alpha gezien?

In de Roeselaarse en Ardooise regio wordt gevraagd uit te kijken naar Alpha, een Akitahond die al sinds 22 maart vermist is nadat hij bij zijn baasje in de Beversesteenweg in Roeselare wegliep. “We maken ons echt zorgen”, aldus Johan Moerman, initiatiefnemer van het uitleensysteem voor honden Dogmatchers.