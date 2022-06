Geert en Peter bundelen de krachten voor derde editie van Zomerstek in Gits: “Food, drinks and music is waar het allemaal om draait”

Gits/TieltGeert Defevere van Zomerstek bundelt voor de derde editie van de zomerbar in en rond zijn serres in Gits de krachten met Peter Verhamme (60) uit Tielt. Die laatste gaf begin 2021 zijn carrière een compleet nieuwe wending en schuimt ondertussen al een jaar feestjes af met een unieke foodtruck. Hij zal in juli en augustus het cateringgedeelte van de zomerbar voor zijn rekening nemen.

Zomerstek werd in 2020 boven de doopvont gehouden, in de eerste plaats door de onzekerheid die corona veroorzaakte voor de B&B van Geert. De bar werd volledig in en rond het serrecomplex naast die B&B opgebouwd en viel meteen in de smaak. In 2021 volgde een tweede, dubbel zo grote editie en op dat elan wordt nu verder gegaan. Opnieuw komt er een uitgebreid binnengedeelte met plaats voor zowat 150 gasten, terwijl er in de tuin achterin ongeveer evenveel zitplaatsen zijn. Zo kan je er zowel bij regenweer als bij mooi weer terecht. De deuren gaan open op 7 juli en de bar is terug elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open.

Volledig scherm Peter Verhamme (59) met de foodtruck van Hipfood. Het gaat om een bijzondere replica van de iconische Type H-bestelwagen van Citroën. Die truck zal ook een plaatsje krijgen op het terrein van Zomerstek © Sam Vanacker

Nieuw dit jaar is dat er meer ingezet wordt op catering; Daarvoor slaat Geert de handen in elkaar met Peter Verhamme, die lang geen onbekende is in de regio Tielt. “Aan het einde van de zomer hebben we vorig jaar een klein feestje gegeven voor de medewerkers en toen hebben we voor het eerst een beroep gedaan op Hipfood”, vertelt Geert. “Dat viel zodanig in de smaak dat een idee groeide. Bovendien had Nicolas (Lebon , met wie Geert vorig jaar de bar runde - red.) aangegeven dat hij zich deze zomer niet kon vrijmaken. Zo ontstond de samenwerking. We gaan de unieke foodtruck van Peter een plaatsje proberen te geven op het terrein, maar er komt naast de bar ook een aparte keuken. Ook vorig jaar stonden er al enkele gerechtjes op de kaart van Zomerstek, maar nu gaan we een stapje verder.”

Pizza, pasta, hamburgers en West-Vlaamse tapasplankjes

Voor Peter wordt het een van de eerste keren dat hij op een publiek evenement staat met Hipfood. “Sinds de start van Hipfood hebben we niet stilgezeten”, zegt de gewezen zaakvoerder van PV Sound en The Mansquare in Tielt. “De laatste coronagolf in december en januari was weliswaar een domper, maar sinds april zitten we quasi elke week met vier of vijf privéfeesten. Mensen vinden vlot de weg naar Hipfood. Volgende maand staan we zelfs nog op een feest in Brasschaat met de truck. Omdat de zomerbar wel wat engagement vergt, heb ik eerlijk gezegd wel wat getwijfeld, maar anderzijds zien we ook dat de meeste feesten in de zomer tijdens weekdagen zijn. Dat biedt wat ruimte voor de weekends. Er zijn wel enkele dagen dat ik niet aanwezig kan zijn in Zomerstek, maar op die momenten zal mijn partner Isabelle de keuken in bemannen. We gaan pasta’s en pizza aanbieden, maar ook de betere hamburgers en een West-Vlaams tapasplankje zal je hier kunnen vinden.”

“Persoonlijk vind ik niets leuker dan buiten een stukje eten, met wat muziek op de achtergrond", gaat Geert verder. “In de plaats van wisselende gerechten zal trouwens met een vaste kaart gewerkt worden, want vorig jaar zagen we dat die veranderende kaart toch wat onduidelijkheid veroorzaakte. Daar maken we nu komaf mee. In tegenstelling tot vorig jaar zal wat minder op cultuur en optredens ingezet worden. Wellicht komt er wel nog een comedyavond, terwijl ik ook van plan ben om enkele dj’s te laten komen. Food, drinks and music is waar het allemaal om draait.”

Wat de locatie betreft blijft alles bij het oude. Zomerstek, dat ongeveer net achter het kloostercomplex van Gits ligt, is te bereiken via ‘t Cringhene of via de Gitsbergstraat. “We zorgen voor wat extra pijltjes zodat iedereen vlot de weg kan vinden”, aldus nog Geert. Meer info op de facebookpagina van Zomerstek.

Volledig scherm Binnen in de serre is de bar alweer zo goed als klaar © Sam Vanacker

Volledig scherm Het buitengedeelte is nog in volle opbouw © Sam Vanacker

Volledig scherm Geert Defevere van Zomerstek bundelt voor de derde editie van de zomerbar in Gits de krachten met Tieltenaar Peter Verhamme. © Sam Vanacker

