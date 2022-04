Filip Van Eeckhout legt eed af als algemeen directeur

In die functie volgt hij Rik Dekens op, die sinds 1 september 1982 gemeentesecretaris was en op 1 mei met pensioen gaat. Filip Van Eeckhout (50) is afkomstig uit Ardooie en woont sinds 2004 in Gits. Nadat hij in 1993 afstudeerde als licentiaat in de politieke wetenschappen, werkte hij ongeveer anderhalf jaar bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen te Brussel. Op 18 september 1995 kwam hij in Hooglede in dienst als OCMW-secretaris. Die functie kreeg vanaf 1 juni 2018, in het kader van de samenvoeging van gemeente en OCMW, de nieuwe naam ‘adjunct-algemeen directeur’. Vanaf 1 mei wordt Van Eeckhout als algemeen directeur verantwoordelijk voor de administratieve leiding van de gemeente- en OCMW-diensten.