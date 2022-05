Fietsster omvergereden bij oversteken van beveiligd kruispunt

Roeselare Leerwinkel­punt organi­seert opleidings­markt in RSL Op Post

Wil je een opleiding volgen in de ICT, administratie of een technische opleiding? Dan moet je op dinsdag 24 mei in RSL Op Post op de Brugsesteenweg in Roeselare zijn. Tussen 9 en 12 uur wordt een gratis opleidingsmarkt georganiseerd door het Leerwinkelpunt. De CVO’s, Syntra West, VDAB en hogescholen Vives en Howest geven er een antwoord op al jouw vragen.

20 mei