Fietsster komt van helling en botst tegen paal

Mandelstreek Sportbuzze zet bijzondere sporten in de kijker

September is de maand van de Sportclub. In Midwest wordt ervoor gekozen om tijdens deze maand initiaties te organiseren van bijzondere sporten voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Elke Midwest gemeente organiseert een activiteit. Zo kan de jeugd in proeven van American football, leren ze in Tielt breakdancen, zet Lichtervelde arrowattack in de kijker en ontdekken ze in Staden wat beach foot volley is. Ruiselede laat de jongeren kennismaken met foot tennis, Hooglede met BMX en paintball, Wielsbeke met Lü en er staat nog heel wat meer op stapel. Elke deelname kost vijf euro en inschrijven per initiatie is een must. Meer info en aanmelden via https://www.midwest.be/sportbuzze.

3 augustus