Fietsster botst tegen openzwaaiend portier van wagen

Roeselare Alex fietst 1.800 kilometer door Indonesië om stortkinde­ren te steunen: “Afvalberg is tien meter hoog en daarop leven ze, onwezen­lijk om te zien”

Tot voor kort had hij zelfs geen fiets, maar om het goede doel te steunen is Roeselarenaar Alex Fabry (50) intensief aan het trainen geslagen. In augustus start hij met kompaan Ivan Goethals zijn BicycleTourForCharity, waarbij ze 1.800 kilometer tussen Jakarta en Bali zullen afleggen. Daarmee willen ze geld ophalen voor gezinnen die in Bali op een stortplaats wonen en werken.

2 augustus