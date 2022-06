Fietserstunnel onder Roeselaarse ring ten vroegste voor 2024

De aanleg van een fietserstunnel onder de R32 staat al minstens tien jaar op de planning bij AWV, maar werd telkens achteruitgeschoven door een gebrek aan budgetten. Nadat het aantal rijstroken in 2015 plots snel van twee naar één herleid werd, kwamen het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Hooglede (op wiens grondgebied dat deel van de R32 ligt) een jaar later tot een akkoord over een herinrichting. De tunnel zou gecombineerd worden met lichten en een voorsorteerstrook aan de kant van de Honzebrouckstraat. Dat laatste met het oog op de in aanbouw zijnde nieuwe verkaveling. Toen werd 2019 vooropgesteld als doel. Drie jaar later is er nog steeds geen definitieve timing voor de werken.