Fietser valt en komt tegen rijdende vrachtwagen terecht

Roeselare Club Roeselare op bedevaart naar Dadizele

Meimaand Mariamaand. Dat was voor Club Roeselare reden genoeg om zondag op bedevaart te trekken naar Dadizele. Een groep van dertig mensen vertrok zondag om 6.30 uur op de Roeselaarse Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Eenmaal in Dadizele woonden ze een viering bij in de basiliek. Terugkeren naar Roeselare deden de deelnemers per bus, waarna ze samen nog genoten van een lunch in hun kantine. De bedevaart werd opgedragen aan bestuurslid Kurt Folie, die op 23 april op 57-jarige leeftijd overleed aan kanker en van wie afgelopen zaterdag afscheid werd genomen.

12:35