Facebookgroep Hondenlosloopweide Hooglede wandelt door Roeselare voor het goede doel

“De hondenlosloopweide werd vorige zomer geopend in Hooglede en Nina en ik zagen dat de sfeer onder de honden en hun baasjes er al snel in zat”, vertelt Dieter. “We verenigden hen dan ook in de Facebookgroep ‘Hondenlosloopweide Hooglede’. In een mum van tijd groeide de groep naar meer dan tweehonderd leden. Daar rijpte het idee om samen een wandeling te organiseren.” Op zondag 27 maart verzamelen de hondenliefhebbers om 16 uur in het Kerselaregoed in Roeselare. Die groene oase bereik je via de Pantserstraat naast huis nummer 11 of via de Infanteriestraat naast huis nummer 20.