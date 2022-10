Expo ‘Uit het goede hout geklost’ geopend in kasteel Dominiek Savio

Roeselare Internatio­nal Repair Week zet herstel in de kijker

Van 10 tot 15 oktober is het International Repair Week. In die week bundelen Roeselare en Avansa Mid- en Zuidwest de krachten voor een reeks herstelworkshops. Op maandag 10 oktober zijn er workshops klussen voor vrouwen en fietsonderhoud. Daarnaast kun je tijdens de International Repair Week ook elektrische toestellen leren herstellen, kleren leren inkorten en opsteken hoe we van een lineaire economie een circulaire maken. Verder kun je in RSL Op Post een mini-expo bezoeken waarin vijf gerepareerde voorwerpen getoond worden alsof het museumstukken zijn. Bij elk voorwerp hoort een geluidsfragment, waarin een reparateur vertelt over de reparatie van het voorwerp. Meer info op www.klimaatswitch.be.

