Ex-advocaat riskeert 18 maanden cel omdat hij huis van cliënte voor habbekrats kocht: “Correcte prijs voor zo'n verloederde moordwoning”

Gezocht: kandidatu­ren voor 'Stimulan­sen voor Sportver­dien­ste’

Roeselare reikt op zondag 3 september opnieuw ‘Stimulansen voor Sportverdienste’ uit in zaal OCAR in Rumbeke. Het gaat om het ‘Getuigschrift voor Sportverdienste’ en het ‘Ereteken voor Sportverdienste’. Beie zijn een blijk van erkenning voor de vrijwilligers op basis van hun jarenlange, vrijwillige inzet ten bate van de Roeselaarse sport. De kandidaturen kunnen ingediend worden tot zondag 28 mei 2023. Alle info over het indienen van kandidaturen vind je op https://sport.roeselare.be/stimulans-voor-sportverdienste.