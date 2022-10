Ex-advocaat naar rechtbank omdat hij ‘moordwoning’ cliënte voor slechts 50.000 euro kocht: “Helemaal niet leuk maar ik ga voor de volledige vrijspraak”

Een voormalig advocaat en schepen uit Hooglede zal zich binnenkort voor de rechtbank moeten verantwoorden omdat hij zijn eigen cliënte Isabel Duthoit (48) oplichtte door haar woning voor een veel te lage prijs te kopen. De vrouw was net veroordeeld voor de diepvriesmoord op haar partner en zag zich genoodzaakt haar woning te verkopen. T.N., die sinds enkele jaren aan de slag is als coach van bedrijfsleiders, vindt dat hem niets aangewreven kan worden en gaat resoluut voor de vrijspraak.

Volledig scherm Het huis lag er voor de ontdekking van de diepvriesmoord al verloederd bij. © Henk Deleu

27 april 2015. Bij een huiszoeking in de woning van Isabel Duthoit in de Ajoy Van Deurenstraat in Gits (Hooglede) vonden speurders in de diepvries het lijk van haar partner Jacob – Jaap – Van Den Blink (58). De man was al enige maanden van de aardbol verdwenen. “Ongeneeslijk ziek en op reis vertrokken”, vertelde Isabel Duthoit als er vragen werden gesteld. Onderzoek maakte duidelijk dat hij al bijna een jaar eerder, eind mei 2014, door zijn echtgenote en een drugsverslaafde vriend met een zak was verstikt, met een touw was gewurgd en daarna in de diepvries bij -24 graden was gestopt. De dagen voordien was hij met een cocktail van een antidepressivum en heroïne verdoofd. “Ik was moegetergd door jarenlang partnergeweld”, verklaarde Duthoit.

De vrouw vloog in de cel, kreeg aanvankelijk 21 jaar, in beroep 24 jaar cel. Na de veroordeling in eerste aanleg verkocht ze uit noodzaak haar woning, die er verloederd bij stond. De woning kwam voor 50.000 euro in handen van haar eigen advocaat. “Terwijl het huis veel meer waard was”, aldus het West-Vlaamse parket. “Er was destijds een schatting van 125.000 euro.” Na haar veroordeling in eerste aanleg brak Duthoit met haar advocaat. Ze voelde zich ook door hem bedrogen bij de verkoop van haar woning en diende klacht in. “Er is misbruik gemaakt van iemand in een kwetsbare positie”, vindt de huidige advocaat van Duthoit Raan Colman. “Voor die prijs kan je bijna nog geen auto kopen.”

Volledig scherm De woonkamer van de woning waar Isabel Duthoit de diepvriesmoord pleegde. © Henk Deleu

Vrijspraak

De raadkamer van Kortrijk boog zich na onderzoek over het dossier en besliste de ex-advocaat naar de correctionele rechtbank door te verwijzen. Daar zal hij zich binnenkort samen met zijn advocaat Serge Defrenne moeten verantwoorden. “We verzetten ons niet tegen de doorverwijzing”, aldus T.N. “Maar ten gronde ga ik volledig voor de vrijspraak. Ik kocht die woning destijds inderdaad voor 50.000 euro maar die was ook niet meer waard. Die was verloederd en door hetgeen was gebeurd, gedaald in waarde. Alles staat op papier en is ook goedgekeurd door de fiscus en een notaris. Er is ook sprake dat ik geld van een erfenis van Duthoit ten onrechte op mijn derdenrekening gestort gekregen zou hebben. Ik kan zwart op wit bewijzen dat het geld is gebruikt om haar kosten, onder meer voor een psychiater, te betalen. Ik vind het helemaal niet leuk om me nu voor de rechter te moeten verantwoorden. Sinds de zaak Bangoura – ik was de advocaat van zijn familie - leef ik niet op goede voet met het Kortrijkse parket en de politiezone Riho. Heeft dat invloed gehad? Ik weet het niet, ik stel me gewoon de vraag. Is het normaal dat de politiezone Riho het onderzoek heeft geleid terwijl ze in de zaak Bangoura destijds zelf klacht tegen mij hebben neergelegd?” T.N. was tussen 2016 en 2018 ook schepen voor CD&V in zijn gemeente Hooglede.

