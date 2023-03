Elly heeft de scherpste pen van de Vlinderklas

INTERVIEW. Curd (52) en Katrien (46) praten voor het eerst over faillisse­ment De Vossenberg: “30 jaar alles gegeven voor de zaak, dan laat je die niet doelbewust failliet gaan”

“300.000 euro aan voorschotten hebben we onze klanten terugbetaald. Dan veroordeeld worden voor een frauduleus faillissement, in de zaak waar we beiden sinds 1994 aan de slag waren, dat deed verschrikkelijk veel pijn.” Curd Coukuyt (52) en Katrien Isembaert (46), ex-uitbaters van feestzalencomplex De Vossenberg in Hooglede, veren langzaam recht. Corona, maar vooral de veroordeling in de ondernemingsrechtbank van december, een beslissing waar ze beroep tegen aantekenen. Een openhartig gesprek over wat fout liep, in misschien wel het mooiste feestzalencomplex van West-Vlaanderen.