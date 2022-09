Eerste spadesteek van nieuwe Nederlandse staalfabriek in Hooglede: “Hopen veel hardwerkende West-Vlamingen te kunnen verwelkomen”

Die fabriek van 17.000 vierkante meter komt op een terrein van ruim 30.000 vierkante meter ter hoogte van de Honzebrouckstraat, net binnen de Roeselaarse ring. Het wordt het eerste bedrijf op het nieuwe industrieterrein. De staalproducent hoopt de nieuwe vestiging binnen het jaar in gebruik te kunnen nemen. “Twaalf maanden geleden mocht ik op zo’n 800 kilometer hiervandaan de vestiging in Langenau (in Duitsland- red.) openen”, aldus CEO Carl Berlo. “Ook hier in Hooglede hoop ik binnen het jaar op de productieknop te mogen drukken. We groeien hard, maar we geloven rotsvast in de route die we afleggen, samen met onze partners en onze leveranciers. Hier in de regio zijn bovendien enkele grote afnemers geconcentreerd, terwijl er ook veel kleinere spelers zijn waarvoor we met 247TailorSteel ongetwijfeld een belangrijke rol kunnen spelen.”