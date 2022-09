Eerste fietsstraat van Hooglede feestelijk geopend

Nadat eerder al nieuwe wegmarkeringen aangebracht werden hadden de kinderen van De Zonnebloem en de kinderen van gemeenteschool Wonderwijs massaal het wegdek versierd met kleurrijke krijttekeningen. Om klokslag 15.30 uur verzamelden ruim honderd kinderen van de derde graad met de fiets ter hoogte van de Kasteelstraat, om daarna samen met het schepencollege en in het gezelschap van profrenner Tim Declercq de fietsstraat in te wijden. Dat laatste is bijzonder toepasselijk, want de renner van Quick Step-Alpha Vinyl ruilt heel binnenkort Houthulst in voor een nieuwe woonst in Sleihage.