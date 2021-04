Duo misrekent zich bij overval op tabakshop van Sharif (41): “Voor het eerst in 7 jaar stond ik achter de toonbank en niet mijn vrouw. Dat hadden ze wellicht niet verwacht”

Roeselare LEKKER LOKAAL - Restaurant Orchidee: elegante en verfijnde gerechten aan je eigen keukenta­fel

9 april Mag de horeca op 1 mei heropenen? Wij hopen het alvast, want we hebben het wel gehad met dag na dag zelf koken. Gelukkig kunnen we het restaurant nog steeds tot bij ons thuis halen dankzij de vele takeaway-concepten. Deze week deden wij een bestelling bij het Roeselaarse restaurant Orchidee. En aangezien we met z’n allen in de paaspauze zitten, kozen we voor de paasmenu.