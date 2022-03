Dominiek Savio vangt Oekraïense vluchtelingen met een beperking op: “De warmte die ze in België voelen, vinden ze een mirakel”

GitsEen familie van vijf uit Oekraïne wordt sinds deze week opgevangen in centrum voor personen met een beperking Dominiek Savio in Gits. Twee leden van het gezin uit Lviv hebben een beperking, terwijl er ook een meisje van 10 jaar mee is. Zij gaat straks naar school in Gits. “Zowel Anatoli als Jeanna hebben al aangegeven dat ze zich nuttig willen maken en graag willen meedraaien in onze werking, al is het ook belangrijk dat ze even op adem kunnen komen.”

Nadia (72) en haar kinderen Lilia (46), Anatoli (36), Jeanna (38) en haar kleindochter Violetta (10) kwamen via een Brugse met Oekraïense roots in Dominiek Savio terecht. Anatoli en Lilia lijden aan CP of hersenverlamming. De familie vluchtte uit Lviv uit angst voor het oorlogsgeweld en verbleef tot begin deze week in de Poolse stad Krakau. Via Svitlana Musina, een Brugse docente verpleegkunde met Oekraïense roots, kwamen ze in België terecht. “Ik leerde het gezin in 2017 kennen tijdens een uitwisselingsproject”, vertelt ze. “Samen met studenten zijn we toen in Oekraïne bij hen thuis geweest en sindsdien hebben we contact gehouden. Het is een dappere familie. Zo zorgt Jeanna als alleenstaande moeder voor haar hulpbehoevende zus, broer en moeder. Niet evident in Oekraïne.”

Bezoekje aan Brugge

Svitlana wilde het gezin twee jaar geleden al uitnodigen voor een bezoekje aan Brugge, maar door corona werd dat uitgesteld. “Toen de oorlog uitbrak, ben ik via de Oostendse vzw Hiking 4 Children landgenoten in Polen beginnen helpen. Een eerste konvooi met hulpgoederen was vorige week net vertrokken toen ik een berichtje kreeg van Anatoli. Hij vroeg of dat bezoekje aan Brugge nog mogelijk was. Al zouden ze niet als toerist, maar als vluchteling komen.”

Vrijwilligers van Hiking 4 Children brachten het gezin naar België. Ondertussen zocht Svitlana, die op een appartementje woont, contact met ergotherapeute Hilde Pitteljon van Dominiek Savio. De directie aarzelde niet toen de vraag naar opvang kwam.

Volledig scherm Het Oekraïnse geziin kreeg woensdag een ontbijt voorgeschoteld © Svitlana Musina

Geen kamers op overschot

“Het is niet zo dat we op het domein veel kamers op overschot hebben, maar waar een wil is, is een weg”, reageert directeur Zorg Volwassenen Mieke Primo. “Voor Nadia en haar dochter Lilia hebben we een kamer gevonden bij Hoeve Ter Kerst, terwijl Anatoli, Jeanna en haar dochter Violetta een ruimte hebben gekregen op de eerste verdieping van ons Ponderosa-gebouw op het kasteeldomein. Woensdag zijn ze hier onthaald met een ontbijtje en hebben we hen wegwijs gemaakt op het domein, met Svitlana als tolk. Sinds donderdag zijn we aangewezen op een vertaalapp en Engels, maar communiceren lukt voorlopig goed. Wij zeggen iets in het Nederlands en de app vertaalt het in het Oekraïens of omgekeerd.”

Quote Pas woensdag in Gits, toen een van de medewer­kers haar een step gaf en ze buiten op het gras vogeltjes zag zitten, zag ik Violetta eindelijk lachen. Ik kreeg meteen kippenvel Svitlana Musina

Mirakel

Zeker voor de 10-jarige Violetta was de plotse vlucht traumatisch. “De eerste drie dagen in Brugge heeft Violetta niet gepraat”, gaat Svitlana verder. “Het trauma van de oorlog moet zwaar zijn voor haar. Pas woensdag in Gits, toen een van de medewerkers haar een step gaf en ze buiten op het gras vogeltjes zag zitten, zag ik haar eindelijk lachen. Waarschijnlijk de eerste keer sinds ze op 9 maart vertrokken zijn uit Lviv. Ik kreeg meteen kippenvel. Haar grootmoeder Nadia is gelovig en noemt de warmte die ze hier in België voelen een mirakel. Daar kan ik haar enkel gelijk in geven. Ik ben zo dankbaar voor alles.”

Volledig scherm De familie kreeg een warm welkom, ook in het Oekraïns. © Svitlana Musina

Positieve coronatest

Lilia, die in een rolstoel zit, voelde zich op de dag van de aankomst echter niet goed. “We lieten haar onderzoeken en ze legde een positieve coronatest af”, gaat Primo verder. “Ze is nog wat aan het uitzieken, maar voor de rest stelt ze het goed. Op korte termijn gaan we het gezin laten vaccineren. Zowel Anatoli als Jeanna hebben al aangegeven dat ze zich nuttig willen maken en graag willen meedraaien in onze werking, al is het ook belangrijk dat ze even op adem kunnen komen. Op middellange termijn kunnen we ze integreren in de werking. Binnenkort staat ook een bezoekje gepland aan de Freinetschool op het domein, want het is de bedoeling dat Violetta zo snel mogelijk naar school gaat. Ze zijn heel ver van huis, maar we hopen dat de familie zich hier tijdelijk toch wat thuis kan voelen.”

Volledig scherm Het Oekraïnse gezin bij het kasteel van Dominiek Savio in Gits © Svitlana Musina

