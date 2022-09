Dienstencentrum Zonder Zulle serveerde in één jaar 2.457 maaltijden

Naar aanleiding van de eerste verjaardag konden bezoekers onlangs genieten van een barbecue en een optreden in de tuin. Reden genoeg om te vieren, want het lokaal dienstencentrum in Hooglede groeide snel uit tot een succes. Zeker de formule met de warme maaltijden, die er drie keer per week aangeboden worden voor amper acht euro, blijkt een schot in de roos. In een jaar werden 2.457 maaltijden geserveerd. Die worden dagelijks klaargemaakt in de keuken van Kotee bij Ten Elsberge en warm geleverd in het dienstencentrum. Meer info op www.hooglede.be.