Derde dag staking bij Golfkarton Soenen in Hooglede

Bij de nationale stakingsactie van afgelopen woensdag werd ook al gestaakt bij het verpakkingsbedrijf, maar ook op donderdag duurde die actie voort. En maandagochtend werd daar weer een vervolg aan gebreid, waardoor de productie al drie dagen op een laag pitje draait. De directie beloofde ondertussen overleg en zit vandaag maandag samen met de vakbonden in Brussel. “Al jaren brengen we vanuit de vakbond bepaalde punten naar voor, maar we hebben de indruk dat er amper geluisterd wordt, of dat eventueel overleg steeds maar uitgesteld wordt”, zegt ACV-vakbondsafgevaardigde Stijn Coppenolle. “We willen meer respect, meer communicatie en meer erkenning voor ons werk.”

Personeelsverloop

Een van de pijnpunten volgens de vakbond is dat ervaren arbeiders te weinig naar waarde geschat worden. “Soenen is een mooi familiebedrijf, maar mensen die hier pas aan de slag zijn, verdienen nagenoeg evenveel als mensen die hier al jaren werken. Dat is meteen ook een van de redenen waarom er relatief veel personeelsverloop is. Daar moet verandering in komen. We hopen van harte dat er straks iets uit de bus komt bij het overleg, zodat we dinsdag terug aan de slag kunnen.”